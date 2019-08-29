Чуть больше недели осталось до самого ожидаемого боя года — Хабиб Нурмагомедов vs Дастин Порье. И пока фанаты одного и другого спорят, кто же победит, Nevasport анализирует бойцовские качества соперников.

Дастин Порье — один из тех бойцов, о которых можно сказать, что у него нет сильных или слабых сторон. Он одинаково хорош во всем, и сейчас вполне мог бы иметь рекорд подобный тому, что есть у Хабиба, если бы, набирая ход, не проигрывал в важных поединках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Силой не берут, берут убеждённостью. Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov) 18 Авг 2019 в 11:40 PDT

Несмотря на то, что Порье — универсал, он предпочитает проводить поединки в стойке, и эта тактика весьма выигрышна — 12 побед нокаутами и техническими нокаутами говорят сами за себя. Наиболее часто Дастин, который является левшой и стоит в соответствующей стойке, использует джеб. Американец никогда не будет увеличивать дистанцию между собой и соперником, напротив, он сделает все, чтобы сблизиться и нанести множество точных ударов. В защите Порье использует уклоны и оттяжки, затем контратакуя со своей левой. Таким образом пали Янси Медейрос, Бобби Грин и Джастин Гейджи. В бое с Холлоуэем Порье плохо выглядел в стойке, однако на передний план вышла борьба и грэпплинг. В партере Дастин показал комбинацию из болевых приемов, схватив Макса в треугольник.

С таким широким спектром навыков Порье способен удивить Хабиба, самая сильная сторона которого — борьба. Однако американец также способен и провалиться, так как в борьбе равных Хабибу сейчас нет, а драться с россиянином в стойке опасно, что показал поединок с Конором. Конечно, ирландец — не показатель, он был не в форме, и Нурмагомедов переиграл его даже в стойке: все помнят точный удар в подбородок, который сбил Макгрегора с ног.

Порье в последних интервью много говорит о том, что активно работает над борьбой. Вероятно, так оно и есть. Американец не станет таким легким соперником, как Конор. Он куда выносливее и техничнее в данный момент, и при должной подготовке сможет побороться с Хабибом в партере. А если ему удастся дотянуть до пятого раунда, вполне вероятна сенсация.