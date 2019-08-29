Курьезный инцидент произошел по ошибке UFC: промоушен разослал журналистам номер агентства по оказанию сексуальных услуг вместо контактов Дастина Порье.

Как сообщает The Sun, журналисты рассчитывали на интервью с Порье и ожидали вызова на телефонную конференцию UFC 242 в преддверии титульного боя с российским чемпионом Хабибом Нурмагомедовым. Представители СМИ были шокированы, когда услышали сообщения эротического характера.

Осознав свою ошибку, UFC обновила номер телефона, но репутация организации уже успела пострадать.

Напомним, Порье встретится с Хабибом Нурмагомедовым 7 сентября 2019 года, поединок будет проходить в Абу-Даби. Хабиб не выходил в октагон с прошлого октября — после победы над ирландцем КОнором Макгрегором. После поединка спортсмены устроили массовую драку и получили дисквалификацию.