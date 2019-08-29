Известный журналист Василий Уткин оценил текущее состояние петербургского «Зенита». В прошлом туре «сине-бело-голубые» проиграли «Уфе», до этого сыграли вничью с грозненским «Ахматом».

Уткин отметил, что легкие соперники на пути «Зенита» закончились, и начались серьезные проблемы. В составе петербуржцев не играли Малком и Себастьян Дриусси, получившие травмы, но связка Сердара Азмуна и Артема Дзюбы должна была действовать лучше, уверен журналист.

«Небольшие травмы двух футболистов, которые являются украшением, финтифлюшкой, очень важной, но тем не менее они являются виньеткой тактической игры, приводят к тому, что «Зенит» не может выиграть у «Ахмата» и проигрывает «Уфе», — заявил Уткин в эфире программы «Футбольный клуб».

Напомним, «Зенит» располагается в первой пятерке турнирной таблицы, где все команды имеют по 14 очков. В следующем туре петербуржцы на выезде сыграют со «Спартаком». Матч состоится 1 сентября, прямая трансляция будет доступна здесь.