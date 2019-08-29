Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят будет оштрафован на этапе Гран-при в Бельгии.

Как сообщил руководитель автоспортивного отделения «Хонды» Тойохару Танабе, на болиде Квята будет заменена силовая установка. Машина получит уже четвертую версию двигателя, поэтому Квят получит штраф.

Аналогичное наказание коснется и гонщика «Ред Булла» Александера Албона: своё дебютное выступление за команду он начнет со штрафа, так как на его болиде тоже заменен двигатель.

Напомним, Албон перешел в «Ред Булл» во время летней паузы, первую часть сезона он провел в «Торо Россо». Теперь напарником Квята будет Пьер Гасли, пониженный из основной команды. Албон будет выступать вместе с Максом Ферстаппеном.

Этап Гран-при в Бельгии стартует завтра, 30 августа.