Российские лыжники, тренирующиеся под руководством Маркуса Крамера, завершают тренировочный сбор в Давосе.

Об этом сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). Команда вернется из Швейцарии и через какое-то время отправится на следующий сбор — в Тюмень, где пробудет до 18 сентября. Планируется, что спортсмены примут участие во всероссийских соревнованиях по лыжероллерам.

После Тюмени команда переедет в немецких Оберхов и начнет тренироваться на снегу — в лыжном тоннеле. Также запланированы теста на лыжероллерном тредбане.

Напомним, в группе Маркуса Крамера тренируется Сергей Устюгов, претендующий на роль лидера сборной России. В женской команде самой сильной представительницей группы является Юлия Белорукова. Также под руководством Крамера тренируются Евгений Белов, Глеб Ретивых, Артем Мальцев, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Анастасия Седова, Елена Соболева, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко и Алиса Жамбалова.