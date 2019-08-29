Известный журналист Василий Уткин поделился ожиданиями от предстоящего матча «Спартака» с «Зенитом».

По мнению Уткина, в чемпионате России произошла серьёзная переоценка ценностей, в чемпионскую гонку включился «Спартак». Уткин не утверждает, что «красно-белые» обязательно обыграют «Зенит», но призывает принять москвичей во внимание.

«Стало понятно, что «Зенит» отнюдь не так пугающ, как это могло казаться», — заявил Уткин в эфире программы «Футбольный клуб». Он обратил внимание на то, что потеря двух футболистов становится критической для «Зенита», так как команда играет одним составом. К тому же петербуржцам предстоит играть на два фронте, что тоже скажется на качестве футбола.

Напомним, матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 1 сентября, прямая трансляция будет доступна здесь.