На матче между сборными России и Казахстана в отборе на чемпионат Европы-2020 года ожидается аншлаг. Игра будет проходить в Калининграде 9 сентября.

Как сообщила министр спорта области Наталья Ищенко, Калининград полностью готов к проведению встречи. Трибуны стадиона рассчитаны на 35 тысяч зрителей, ожидается, что они будут заполнены целиком.

«На игре со сборной Швеции стадион «Калининград» был заполнен практически полностью, уверены, что подобное будет и с Казахстаном, ожидается интересная игра», — заявила Ищенко, слова которой приводит ТАСС.

Напомним, после матчей восьмого тура чемпионата России футболисты отправятся в расположение национальной команды. Они будут готовиться к отбору на Евро-2020 в Новогорске, затем отправятся в Глазго, где 6 сентября сыграют с Шотландией.

Ранее РФС опубликовал подробный график подготовки команды к матчам.