О шансах сборной России на чемпионате мира по баскетболу рассказал чемпион Европы, чемпион Евролиги и главный тренер петербургского «Спартака» Захар Пашутин:

На товарищеском турнире сборная России играла не совсем стабильно. В одном матче показывает очень хорошую игру, в другом — не очень. Все официальные матчи очень сильно отличаются от товарищеских игр, поэтому будет видно, кто есть кто, в официальных матчах. Сейчас какие-то выводы рано делать. Надеюсь, что сборная проведет все матчи так, как с испанцами. Естественно, есть слабые места. Во многих сборных не все гладко, не у всех приехали звезды.

Основная задача сборной России — выйти из группы, и если нам это удастся, то ребята почувствуют уверенность и будут играть еще лучше. Думаю, это нам по силам, правда, не следил за сборной Нигерии. Аргентина хорошая команда, они это показали в последних матча и с испанцами, и с нашей сборной. Для нашей команды надо в каждом матче выкладываться на 100 процентов, потому что на данный момент мы не можем выигрывать за счет класса, скорее нужно побеждать за счет жесткой защиты и хорошего процента попадания. У нас большинство четвертых номеров, из пятых — один Ивлев. Очень многое будет зависеть от процента попадания и от того, сколько нам соперник даст свободы действий в нападении.

В отсутствие травмированных лидерские функции в сборной России на себя могут взять Никита Курбанов, Виталий Фридзон, Андрей Воронцевич и Андрей Зубков. Для меня это наиболее стабильные игроки, которые могут показывать стабильный на всех уровнях баскетбол. Думаю, от них многое будет зависеть. Естественно, если Сергей Карасев поймает свою игру, начнет забивать свои броски, тяжелые, которые он любит, то и он очень сильно может помочь сборной.

Мало верится, что сборная США проиграет этот чемпионат. Самое важное, что у них, как и много лет назад, есть молодые игроки, которые хотят побеждать. Не знаю, какая сборная может составить им конкуренцию. Возможно, Греция в хорошем составе, все зависит от того, как будет проходить турнир. Испания еще тоже не совсем в форме. Когда будут играть Газоль и Рубио — это будет совсем другая сборная.

Естественно, сборная России — это команда, которая должна претендовать на самые высокие места, но с учетом наших потерь мы не можем двумя одинаковыми составами играть. Если 2-3 лидера сломались, то замены у нас нет. Думаю, для федерации невыход из группы будет нехорошим результатом.