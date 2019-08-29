Новые фотографии двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой впечатлили болельщиков.

Спортсменка прогулялась по Москве во время своего визита в родную страну и поделилась снимками. Фотографии сразу же собрали сотни восторженных комментариев. «Топ-модель по-русски», — написал болельщик в комментариях. «Быть такой шикарной незаконно», — выразил свое мнение другой подписчик.

Также фанаты оценили новый цвет волос Медведевой.

Напомним, фигуристка приезжала в Москву, чтобы принять участие в пресс-конференции Олимпийского комитета России. В ходе мероприятия стало известно, что Медведева будет послом сборной России на летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Несмотря на то, что фигуристка представляет зимние виды спорта, выбор был сделан именно в её пользу.