Австралийский теннисист Ник Кирьос вновь отличился очередной необычной выходной. После матча первого круга на US Open спортсмен подарил болельщикам своё полотенце, предварительно вытерев им подмышки.

Более того, австралиец протер полотенцем между ног, а затем бросил его фанатам на трибуну. Несмотря на вызывающее поведение теннисиста, болельщики были рады подарку.

В первом круге Открытого чемпионата США Кирьос встречался с американцем Стивом Джонсоном и одержал уверенную победу в трёх сетах. Игра завершилась со счётом 6:3, 7:6, 6:4 в пользу австралийца. Игра длилась чуть больше двух часов, за это время Кирьос 24 раза подал навылет, сделал восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи.

Его следующим соперником станет Антуа Хон из Франции, матч состоится 30 августа.