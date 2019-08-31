Зима близко. А осень так и вовсе уже началась. В сентябре жить станет куда веселее и фанатам фигурного катания, и теннисным болельщикам, и любителям хоккея. О чемпионатах мира, этапах Гран-при, бое года и старте КХЛ — в материале Nevasport.

Чемпионат мира по баскетболу

Китай в начале сентября внезапно наводнили высокие спортсмены. Чемпионат мира по баскетболу, где российскую команду заранее списали со счетов в связи с травмированием огромного количества игроков, закончится 15 сентября. Победа в последнем товарищеском матче над Испанией с разницей в 19 очков внушает оптимизм. Так что будем болеть!

Гран-при «Формулы-1»

После небольшого перерыва на трассы возвращаются лучшие гонщики мира. Уже 1 сентября состоится финал Гран-при Бельгии, в следующие выходные пройдет Гран-при Италии, с 20 по 22 сентября «Формула» переедет в Сингапур, а в последние выходные месяца радоваться будут фанаты автогонок в Сочи.

Старт КХЛ

Наконец закончилось межсезонье и в хоккее. Первый матч КХЛ сезона 2019/20 состоится уже 1 сентября. На канадскую площадку выйдут обладатель Кубка Гагарина ЦСКА и омский «Авангард». Петербургские болельщики подключатся на следующий день — СКА, недавно выигравший турнир им. Пучкова, на выезде стартует матчем с «Металлургом».

US и SPb Open

Пока одни мерзнут на хоккейных трибунах, другие мокнут на теннисных кортах. В США продолжается US Open, матчи которого уже не раз были перенесены из-за дождя. Карен Хачанов, вылетевший в первом круге попробует реабилитироваться на турнире в Петербурге, который стартует 15 сентября. К нему уже точно присоединятся Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Хабиб — чемпион?

7 сентября российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов встретится с Дастином Порье на турнире UFC 242. Россиянин не выходил в октагон с октября 2018 года — после того, как удушающим приемом победил ирландца Конора Макгрегора. Это зрелище точно стоит того, чтобы не спать.

Тех, кому будет мало смешанных единоборств, ждут чемпионат мира по боксу в Сочи (7 -21 сентября) и ЧМ по борьбе в Астане (14-22 сентября).

Чемпионат Европы по волейболу

Еще один командный вид спорта, где амбиции России — только золотые медали. Под руководством Туомаса Саммельвуо мужская сборная по волейболу отправится на чемпионат Европы после победы в Лиге наций и завоевания Путевки в Токио. С 13 по 29 сентября смещаем фокус внимания на Словению.

Изящество и сила

Практически в одни и те же даты будут проходить чемпионаты мира по художественной гимнастике (Баку, 16-22 сентября) и тяжелой атлетике (16-25 сентября). Если в первом виде сестры Аверины практически со стопроцентной гарантией принесут России медали, то допинговые скандалы и тяжелое положение федерации тяжелой же атлетики делают сложным само участие в соревнованиях. Но спортсмены как обычно настроены только на победу.

Фигурное катание

Поклонники еще одного изящного вида спорта наконец-то выдохнули: дождались. Помимо этапов юниорской серии Гран-при (4-7 сентября, Рига; 11-14 сентября Челябинск; 18-21 сентября, Гданьск; 25-28 сентября, Загреб), на старт выходят взрослые фигуристы. Квадистка Александра Трусова начнет покорять взрослые пьедесталы на мемориале Ондрея Непелы (19-21 сентября, Братислава). На Ломбардия Трофи можно будет увидеть Анну Щербакову и фигуристов из группы Мишина — Софью Самодурову, Елизавету Туктамышеву и Андрея Лазукина (13-15 сентября, Бергамо). Состав на остальные этапы (12-14 сентября, Оквилл; 17-22 сентября, Солт-Лэйк; 25-28 сентября, Оберсдорф) будет известен позже.

Легкая атлетика

Чемпионатом мира практически завершается предолимпийский сезон в легкой атлетике. Он стартует 27 сентября в Дохе. Скандалы и травмы изрядно осложняют жизнь нашим бегунам и прыгунам, но они продолжают стремиться к победе.

Найдут своего зрителя также чемпионат мира по современному пятиборью (2-9 сентября), ЧЕ по настольному теннису (3-8 сентября), ЧМ по велошоссе (22-29 сентября), чемпионат Европы по стрельбе из лука (30 сентября — 5 октября). А еще набирают ход все футбольные лиги Европы. Даже если дождь будет идти весь сентябрь — вы найдете, чем заняться.