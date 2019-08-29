Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», откроет собственную сеть бургерных для вегетарианцев.

Сеть заведений получит название Neat Burger, посетителям будут предлагать фаст-фуд, не содержащий мяса. Сам Хэмилтон придерживается вегетарианской диеты с 2017 года.

Отмечается, что первое кафе будет открыто в Лондоне на Регент стрит в начале следующей недели. «Я верю в необходимость предложить людям здоровую пищу, которая к тому же будет иметь отличный вкус», — заявил Хэмилтон, слова которого приводит RaceFans.

Для приготовления бургеров будет использоваться растительная альтернатива мясу. В плане Хэмилтона открытие 14 ресторанов в течение двух лет.

Напомним, Хэмилтон лидирует в личном зачете пилотов Формулы-1.