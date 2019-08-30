В Бельгии стартует тринадцатый этап серии Гран-При Формулы-1. Сегодня, 30 августа, в Спа состоятся первые свободные практики.

В 12:00 по московскому времени пройдет первая тренировка, в 16:00 — вторая. На следующий день, 31 августа, состоится третья практика и квалификация. Сама гонка запланирована на 1 сентября и стартует в 16:10.

Пилотам предстоит преодолеть 44 круга, общая продолжительность дистанции составит 308,052 километра.

На данный момент лидером личного зачета пилотов идет представитель «Мерседеса» Люьис Хэмилтон, на втором месте располагается его напарник по команде Валттери Боттас. Замыкает тройку лидеров гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят будет оштрафован на Гран-при Бельгии, так как на его болиде поменяли силовую установку. Такое же наказание по аналогичной причине ждет и Александера Албона из «Ред Булла».