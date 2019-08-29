Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев, возглавляющий федерацию биатлона Санкт-Петербурга, рассказал, почему в 2014 году не стал президентом СБР.

«Я снялся в последний момент, потому что понял — Кравцову оказывается серьёзная поддержка со стороны министра спорта Мутко», — заявил Васильев в интервью каналу «Спорт день за днём» в YouTube. Специалист подчеркнул, что конкурировать в таких условиях сложно, так как у Кравцова к тому же был серьезный финансовый ресурс.

Васильев отметил, что поддерживает связь с Михаилом Прохоровым и считает, что тот уже не вернется в биатлон.

Напомним, на данный момент президентом СБР является Владимир Драчев, он возглавил организацию в мае 2018 года.