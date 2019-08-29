В американском Лейк-Плэсиде продолжается второй этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Сегодня в борьбу вступают девушки, спортивные пары и представители танцев на льду.

Открывать программу соревновательного дня будут пары, они выйдут на лёд в 1:20 по московскому времени. В первой разминке выступят два российских дуэта — Алина Пепелева/Роман Плешков и Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов. В третью группу участников попали Ксения Ахантьева/Валерия Колесов.

В 18:00 начнется ритмический танец, Россию будут представлять Екатерина Андреева/Иван Десятов и Диана Дэвис/Глеб Смолкин.

Девушки начнут свои соревнования в 20:30, от России выступит только Анастасия Тараканова. На этап была заявлена ещё и Ксения Синицына, но она не смогла вылететь в США из-за проблем с документами.