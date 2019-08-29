За несколько часов до начала жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» изменил описание профиля в своем англоязычном аккаунте в «Твиттере».

Сейчас в графе «Биография» значится следующее: «Клуб, который все хотят заполучить в соперники при жеребьевке Лиги чемпионов».

Напомним, жеребьевка состоится в Монако сегодня, 29 августа, начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.

«Зенит» попал в первую корзину, компанию петербуржцам составили английские «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити», испанская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Ювентус» и немецкая «Бавария».

Также соперников узнает и московский «Локомотив», попавший в четвертую корзину.