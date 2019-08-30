В Самаре состоится первый матч восьмого тура российской премьер-лиги между местными «Крыльями Советов» и московским «Динамо».

Матч, который пройдет на стадионе «Самара Арена», начнется в 20:00 по московскому времени.

Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

После семи встреч команда Дмитрия Хохлова располагается на 11-м месте, имея в активе восемь очков, забив шесть голов и пропустив столько же. Подопечные Миодрага Божовича идут на 13-й позиции, набрав шесть баллов, забив десять голов и пропустив 11.

В прошлом туре самарский клуб принимал московский «Спартак» и потерпел поражение со счетом 1:2. Динамовцы в Саранске играли с «Тамбовом» и одержали сухую победу со счетом 2:0.