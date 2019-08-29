В американском Лейк-Плэсиде проходит второй этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. В 01:20 по московскому времени стартовала короткая программа у спортивных пар.

Россию представляют три дуэта. Алина Пепелева и Роман Плешков выступят в первой разминке и выйдут на лед под третьим стартовым номером. Следом за ними в борьбу включатся Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов.

Во второй группе участников не будет российского представительства, а в третьей выступят Ксения Ахантьева и Валерий Колесов.

Произвольные программы в парном катании состоятся 31 августа и начнутся в 19:40 по московскому времени.