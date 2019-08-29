Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал о дружбе с экс-футболистом «Спартака» Егором Титовым.

«Вражда «Зенита» и «Спартака» на наших отношениях не сказывалась», — заявил Радимов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Экс-игрок отметил, что хорошие отношения с Титовым у него установились, когда они жили в одном отеле во время отпуска.

Радимо вспомнил забавную историю со времен игровой карьеры. После матча со «Спартаком» они с Титовым обменялись футболками. После этого Радимов прямо со стадиона поехал к своему приятелю, сын которого был страстным поклонником «Спартака» и персонально Титова. «Я пошел к машине, вытащил из багажника грязную, потную майку Егора — и подарил», — рассказал Радимов и добавил, что у мальчика от счастья случилась истерика.

Напомним, 1 сентября «Зенит» и «Спартак» встретятся в 8-м туре чемпионата России. Прямая трансляция матча будет доступна здесь.