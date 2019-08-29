Российский полузащитник «Ахмата» Владимир Хубулов стал футболистом петербургского «Зенита».

Об этом сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Отмечается, что соглашение об аренде 18-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона.

Хубулов — воспитанник ДЮСШ «Спартак» во Владикавказе, он стажировался в академии «Краснодара», а в прошлом году присоединился к «Ахмату».

В прошлом сезоне футболист выступал в молодежном первенстве России, в котором провел 29 матчей забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

Ранее генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил о том, что в сферу интересов петербургского «Зенита» входят братья Миранчуки. По информации ряда СМИ, «Зенит» хочет приобрести полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков за 30 миллионов евро.