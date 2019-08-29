Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, почему россиянка Мария Харенкова перешла в сборную Грузии.

«Мария не входила в национальную команду, девочка показывает гимнастику не того уровня, который устраивает сборную России», — заявил Родионенко, слова которой приводит ТАСС. Тренер подчеркнула, что Грузия сама пригласила спортсменку. Та, в свою очередь, воспользовалась возможностью перейти в новую команду, в составе которой сможет выступать на крупнейших международных стартах.

По мнению Родионенко, Харенкова станет лидером в своей новой команде, поэтому в России не стали препятствовать её переходу. «Но тех, кто нам нужен и у кого есть перспектива, мы не отпускаем», – подчеркнула тренер.

Ранее Родионенко сообщала, что россиянка Алия Мустафина скоро завершит карьеру.