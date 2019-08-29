Защитник киевского «Динамо» Никита Бурда может стать футболистом итальянской «Ромы».

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, помимо украинца римляне рассматривают кандидатуры хорватского защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена, а также футболиста «Ювентуса» Даниэле Ругани. Однако руководство «Ромы» сомневается в физической форме Ловрена, а «Ювентус» готов отпустить Ругани только в аренду без права выкупа, что не устраивает «Рому». Поэтому «волки» обратили внимание на защитника сборной Украины, чья трансферная стоимость оценивается в 4-5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бурда провел за «Динамо» 26 матчей и забил два гола в чемпионате Украины. В текущем сезоне он сыграл за команду четыре встречи.