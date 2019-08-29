«Спартак» начал ответный матч с «Брагой» в квалификации Лиги Европы

В Москве на стадионе «Открытие Арена» стартовал ответный матч между «Спартаком» и португальской «Брагой» в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучал в 20:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно посмотреть здесь.

Напомним, первая встреча проходила в Португалии неделей ранее. «Спартак» потерпел поражение с минимальным счётом 0:1. Автором единственного забитого гола стал нападающий «Браги» Рикардо Орта с передачи Жоау Новаиша на 74-й минуте.

Перед началом встречи аналитики оценили шансы обеих команд на победу. По мнению букмекеров, «Спартак» может победить в сегодняшнем матче, но в следующий этап выйдет «Брага».