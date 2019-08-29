В Монако состоится жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой «Зенит» узнает своих соперников по турниру. Перед началом церемонии букмекеры предположили, в какую группу попадут петербуржцы.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным соперником станет английский «Тоттенхэм». Если команды окажутся в одной группе, сыграет коэффициент 4.00. За 5.00 ставят на то, что «Зениту» попадется «Реал», «Боруссия», «Наполи», «Атлетико», «Лилль», Аталанта», «Байер», «Интер», «Лейпциг», «Валенсия» или «Лион».

Менее вероятными считают варианты с «Бенфикой», «Славией», «Зальцбургом», «Генком», «Црвеной Звездой», «Галатасараем», «Олимпиакосом», загребским «Динамо», «Брюгге» и «Аяксом». На эти команды ставят с коэффициентом 6.00.

Жеребьевка состоится сегодня в 19:00 по московскому времени, прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь.