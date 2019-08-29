Официальный сайт Международной федерации гимнастики опубликовал окончательный состав сборной России на чемпионат мира.

Соревнования будут проходить в азербайджанском Баку в период с 16 по 22 сентября. В индивидуальных соревнованиях сборную России представят сёстры Дина и Арина Аверина, а также Александра Солдатова. В групповом многоборье будут выступать россиянки Вера Бирюкова, Мария Толкачева, Анастасия Максимова, Анжелика Стубайло и Анастасия Шишмакова.

Напомним, в августе сёстры Аверины выступили на Кубке вызова в Белоруссии. Дина Аверина стала обладательницей золотой медли, Арина — серебряной. Замкнула тройку сильнейших представительница Израиля Линой Ашрам.