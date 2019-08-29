В Братиславе на стадионе «Словнафт Арена» стартовал матч между женскими волейбольными сборными России и Словакии. Игра началась в 16:30 по московскому времени.

Команды встречаются в рамках заключительного матча группового этапа чемпионата Европы. прямая трансляция игры доступна здесь.

Ранее сборная России уже гарантировала себе выход в плей-офф, одержав три победы в четырех матчах. Со счетом 3:0 были разгромлены команды Блелоруссии, Швейцарии и Испании. Также в пассиве подопечных Вадима Панкова одно поражение — от Германии со счётом 2:3.

Перед началом матча главный тренер Вадим Панков заявил, что игра будет проходить в шумной атмосфере.