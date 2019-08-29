В американском Лейк-Плэсиде стартовал второй этап юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Первыми на лед вышли юноши, их короткая программа началась в 22:00 по московскому времени.

За Россию выступят два участника — Глуб Лутфуллин и Матвей Ветлугин. В первой разминке не будет российских спортсменов, однако выступит канадец Стивен Гоголев, который является одним из основных претендентов на победу.

Лутфуллин попал во вторую разминку и будет выступать под седьмым стартовым номером. В третьей группе участников на лед выйдет Ветлугин, ему предстоит кататься 14-м.

Произвольная программа юношей состоится 31 августа в 01:30 по московскому времени.