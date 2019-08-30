Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о любви к темнокожим женщинам и неприязни к белым американкам.

«Секс с американками? Как будто бы не ты трахнул, а тебя. Начинаешь думать: «Зачем я ей отдался?» Они такие противные. Имею в виду белых американок. Мне нравились черные женщины. Это одна из причин, по которым я поехал в Америку. Где-то на подкорке сидело», — заявил Тактаров, слова которого приводит YouTube-канал «ОТДУШИВДУШУ».

Экс-боец отметил, что США разонравились ему после того, как у него прошла любовь к черным женщинам.

«У меня же были такие дамочки, что по сравнению с ними Наоми Кэмпбелл — страшная карлица. Но я столько на них тратил! А они из меня вытягивали все», — сказал Тактаров.

Ранее Олег Тактаров заявил, что смешанные единоборства превзошли бокс по популярности.