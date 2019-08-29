Полузащитник «Локомотива» Кирилл Щетинин может стать игроком петербургского «Зенита».

По информации «Чемпионата», игрок подпишет контракт сроком на три года. Детали трансфера пока не уточняются.

В 2018 году Щетинин был признан лучшим футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения. Полузащитник является воспитанником «Локомотива», в нынешнем сезоне он отыграл семь матче молодежного первенства. Четыре раза игрок вышел на поле в основном составе. На счету Щетинина один забитый гол и одна желтая карточка.

Напомним, «Зенит» идет на 2-м месте в турнирной таблице молодежного первенства, «Локомотив» является лидером с 16 очками в активе.

Ранее стало известно, что «Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата» Владимира Хубулова.