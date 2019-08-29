Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о конфликте с отцом Хабиба Нурмагомедова.

По словам Тактарова, 24 года назад он выиграл и прекрасно жил 20 лет, и вдруг из ниоткуда появились специалисты.

«Появился папа-тренер, великий маг и волшебник, решивший, что я не первый чемпион UFC», — отметил Тактаров.

Экс-боец добавил, что ему сами позвонили за день до выхода интервью, в котором было рассказано, что технически Тактаров не первый и его надо забыть и вычеркнуть из истории, а самому Тактарову об этом ничего не сказали.

«А кто я, если не чемпион? Как такое можно спросить? Как это можно трогать? Это тот фундамент, на котором вы, собаки, выросли. Не трогайте. Вот Федя тронул фундамент пару раз, и что случилось с Федей? Я не прошу от тебя денег, славы. Заметили, все, кто что-то вякнул, попали либо в нокаут, либо их биография пошла не туда?» — сказал Тактаров, слова которого приводит YouTube-канал «ОТДУШИВДУШУ».

Напомним, Олег Тактаров в 1995 году стал чемпионом на турнире UFC 6.