Перед началом ответного матча между «Спартаком» и «Брагой» букмекеры рассказали, какие прогнозы делают российские болельщики.

По сведениям аналитиков, 88% ставок россияне сделали на победу «Спартака». 10% считают, что большего успеха добьется «Брага», ещё 2% проголосовали за ничью.

Напомним, команды встретятся в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги Европы и поборются за попадание в групповой этап турнира. Первая встреча проходила в Португалии неделей ранее. «Спартак» потерпел поражение с минимальным счётом 0:1. Автором единственного забитого гола стал нападающий «Браги» Рикардо Орта с передачи Жоау Новаиша на 74-й минуте.

Прямая трансляция матча будет доступна здесь.