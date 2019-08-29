Базаревич: Ощущение, что капитан «Зенита» Воронов не хотел играть за сборную

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич рассказал о проблемах с комплектацией команды перед чемпионатом мира.

«Один игрок, не буду называть его фамилию, сказал мне так: «Не поеду на сбор, ведь там будут все сильнейшие, и я не получу шанса на попадание в итоговую заявку. Мне надо иметь возможность пройти предсезонную подготовку в клубе, чтобы на что-то претендовать», — рассказал Базаревич, слова которого приводят «Известия».

По словам тренера, ситуация сложилась таким образом, что этот баскетболист мог бы поехать в Китай. Базаревич считает, что за свой шанс надо цепляться, ведь сыграть на ЧМ — невероятный опыт.

Тренер добавил, у него есть ощущение, что капитан «Зенита» Евгений Воронов не хотел играть за сборную, когда он возглавил команду.