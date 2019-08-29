В Москве состоится показ шоу Алексея Немова «Легенды спорта», на котором выступят звезды мировой и российской гимнастики. В числе участников — трехкратная чемпионка мира Алия Мустафина и двукратный чемпион мира Артур Далалоян.

Также в список участников вошли Елена Замолодчикова, Никита Нагорный, Николай Крюков, Денис Аблязин, Оксана Чусовитина и Иордан Йовчев.

Сообщается, что главной темой мероприятия станет театр, поэтому в основу номеров будут положены сюжеты знаменитых театральных постановок разных жанров. Отмечается, что в шоу выступят знаменитые артисты, а также актеры театра.

Шоу будет проходить на малой арене спортивного комплекса «Лужники» 25 и 26 октября.

Ранее Алия Мустафина опровергла слова тренера о том, что собирается завершать карьеру.