Отец Хабиба отреагировал на оскорбления Тактарова

Отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал слова Олега Тактарова, который его раскритиковал.

«Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление дурак — сам дурак. И конфликта не было, Олег, у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях. Погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Федора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега», — написал Абдулманап Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Ранее бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о конфликте с отцом Хабиба Нурмагомедова. По словам Тактарова, ему позвонили за день до выхода интервью, в котором было рассказано, что технически он не первый и его надо забыть и вычеркнуть из истории, а самому Тактарову об этом ничего не сказали.