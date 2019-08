Отец Хабиба отреагировал на оскорбления Тактарова

View this post on Instagram

Большая просьба ко всем , нельзя отвечать на оскорбление дурак -сам дурак . И конфликта не было Олег у меня с тобой . Вы со своим тренером были у меня в гостях . Погостили , провели хорошо время и уехали . А теперь Федора ,Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все . Обращаюсь ко всем , не оскорбляйте Олега .