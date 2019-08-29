Александр Медведев и Василий Кикнадзе, занимающие должности генеральных директоров «Зенита» и «Локомотива» соответственно, будут присутствовать на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в Монако.

Церемония состоится сегодня, 29 августа, начало запланировано на 19:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть по ссылке.

Ранее «Зенит» назвал себя клубом, на который захотят выйти все участники Лиги чемпионов. Напомним, петербуржцы попали в первую корзину, где также располагаются fнглийские «Ливерпуль», «Челси» и «Манчестер Сити», испанская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен», итальянский «Ювентус» и немецкая «Бавария».

«Локомотив» находится в четвертой корзине. Российские клубы не могут сыграть между собой, также их соперником гарантированно не станет донецкий «Шахтер».