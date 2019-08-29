Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что соперник украинца Александра Усика в дебютном бое в тяжелом весе выбран.

Об этом сообщает boxingnews24. По словам Хирна, уже есть договоренность об оппоненте Усика, анонс будет уже сегодня или в пятницу. Хирн также отметил, что Дмитрий Бивол и Мурат Гассиев будут драться в андеркарде.

Отметим, Усик проведет поединок 12 октября в Чикаго.

Ранее американское издание The Athletic сообщило, что оппонентом Усика может стать голландский боксер Тайрон Спонг. Первым претендентом на бой с Усиком был Карлос Такам, бой должен был состояться в мае 2019 года, но украинский спортсмен получил травму руки, из-за чего дебютный поединок в тяжёлом весе был перенесён. Мурат Гассиев также дебютирует в тяжёлом весе. Россиянин должен был подраться с Джоуи Давейко, но тот отказался от боя из-за травмы.