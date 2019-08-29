Мак может покинуть «Зенит» в ближайшие дни

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть петербургский клуб в ближайшее время.
Как сообщает Sport24, вопрос будет решен до закрытия летнего трансферного окна. Ранее агент Юрай Венглос отмечал, что ряд европейских клубов проявляют интерес к игроку. В качестве одного из вариантов продолжения карьеры Мака рассматривался турецкий «Бешикташ».
Агент занялся поисками клуба для Мака, так как с приходом в «Зенит» бразильца Малкома полузащитник потерял практически все шансы на попадание в основной состав.
Ранее Мак попадал в список игроков «Зенит», которые интересны «Сочи». Напомним, что контракт Мака с «Зенитом» истекает летом 2020 года. Он пришел в команду в 2016 году, когда главным тренером был румынский специалист Мирча Луческу.