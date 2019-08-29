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  • 16:03,  29 августа 2019
ФК "Зенит"
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Мак может покинуть «Зенит» в ближайшие дни

Мак может покинуть &#171;Зенит&#187; в ближайшие дни
Роберт Мак. Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак может покинуть петербургский клуб в ближайшее время.

Как сообщает Sport24, вопрос будет решен до закрытия летнего трансферного окна. Ранее агент Юрай Венглос отмечал, что ряд европейских клубов проявляют интерес к игроку. В качестве одного из вариантов продолжения карьеры Мака рассматривался турецкий «Бешикташ».

Агент занялся поисками клуба для Мака, так как с приходом в «Зенит» бразильца Малкома полузащитник потерял практически все шансы на попадание в основной состав.

Ранее Мак попадал в список игроков «Зенит», которые интересны «Сочи». Напомним, что контракт Мака с «Зенитом» истекает летом 2020 года. Он пришел в команду в 2016 году, когда главным тренером был румынский специалист Мирча Луческу.

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