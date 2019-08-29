Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поделился ожиданиями от выступления национальной сборной на чемпионате мира в Китае.

По словам Кириленко, лично для него одно только попадание в отборочный турнир к Олимпиаде по итогам чемпионата мира ни в коем случае не будет удовлетворительным результатом, и от такого результата он удовлетворения не получит. Президент хочет увидеть сборную России в плей-офф чемпионата мира.

Кириленко согласился с главным тренером сборной Сергеем Базаревичем, который сказал, что россияне едут на событие.

«Нас не было на чемпионатах мира достаточно долго, но сейчас мы, наконец, вернулись. Размах тут действительно грандиозный. И тем приятнее выступать на столь масштабном всемирном баскетбольном форуме», — сказал Кириленко, слова которого приводит «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат мира по баскетболу стартует 31 августа в Китае. На групповом этапе российским баскетболистам предстоит сыграть против сборных Нигерии, Аргентины и Южной Кореи.

Ранее стал известен окончательный состав сборной России по баскетболу, которая примет участие в чемпионате мира в Китае.