Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фото со своим другом Исламом Махачевым и братом Умаром Нурмагомедовым.

«Нагрузки почти подошли к концу, но эти львы сзади даже не думают сбавлять», — подписал Нурмагомедов фото с тренировки.

Напомним, бой между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и претендентом на титул Дастином Порье состоится в рамках следующего турнира UFC, который пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Соревнования станут 242-м турниром в промоушене.

Поединок станет второй защитой титула для Нурмагомедова: ранее он отстоял свой пояс в поединке против Конора Макгрегора.

Ислам Махачев в этом же турнире сразится с бразильцем Дави Рамосом, а Умар Нурмагомедов планирует провести дебютный бой в UFC на турнире в Москве.