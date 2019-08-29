Шведский полузащитник итальянского «Дженоа» Оскар Хильемарк может стать футболистом московского «Динамо».

Об этом сообщает журналист Sky Sports Italia Джанлука Ди Марцио. По информации источника, переход Хильемарка уже согласован, а медицинский осмотр запланирован на четверг. Отмечается, что сумма трансфера составит 500 тысяч евро.

Отметим, 27-летний швед в прошлом сезоне провел в составе «Дженоа» 17 встреч в Серии А, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» сделало два предложения по контракту аргентинскому нападающему итальянской «Фиорентины» Джованни Симеоне, однако оба были отклонены.

В данный момент команда Дмитрия Хохлова располагается на 11-м месте в таблице российской премьер-лиги, набрав восемь очков после семи матчей.