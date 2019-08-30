Львовские «Карпаты» расторг контракт с уругвайским полузащитником Кевином Мендесом.

Об это сообщает официальный сайт клуба. На сайте сообщаются причины, по которым соглашение было разорвано. Как гласит информация пресс-службы, уругваец не посетил несколько тренировок «Карпат», и уважительных причин на это не было. Кроме того, за шесть месяцев в команде Мендес не продвинулся в изучении украинского языка, что предусматривали условия его контракта с «Карпатами».

21 августа уругвайский нападающий избил игрока молодежной команды «Карпат». Это произошло во время тренировки, после того, как Мендес грубо сфолил на игроке, а тот спросил его, в чем дело. Реакцией Мендеса был удар молодому игроку по лицу, в результате чего тот получил перелом челюсти в двух местах. Уругваец не принес извинения, а по поводу Кевин даже не извился перед игроком за этот инцидент, а когда его спросили об оплате лечения, нападающий ответил, что посоветуется с адвокатом.

Более того, болельщики «Карпат» прислали в клуб фото и видео, на которых видно, как Мендес курит и употребляет алкоголь.