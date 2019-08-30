Голкипер из солигорского «Шахтера» Андрей Климович перейдет в клуб РПЛ — «Оренбург». По информации «Прессбола», 31-летний белорусский вратарь заинтересовал команду Владимира Федотова.

Голкипер всю карьеру провел в чемпионате Белоруссии, выступая за бресткое «Динамо», «Гомель», «Минск» и «Динамо» из Минска.

Свою карьеру Климович начал в 2006 году. В 2016 году Климович был признан лучшим вратарем Белоруссии. Последние полтора года Климович выступает в минском «Динамо».

«Оренбург» пока не имеет побед в текущем первенстве РПЛ, дважды сыграв вничью и потерпев пять поражений.