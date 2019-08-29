Наставник мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский определился с составом на чемпионат мира в Таиланде. Соревнования пройдут во второй половине сентября в Таиланде.

В состав команды включены Сергей Петров (весовая категория до 73 килограммов), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Роман Бабаян и Хетаг Хугаев (до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков и Тимур Наниев — до 109 кг. В категория свыше 109 кг единственный представитель — Антоний Савчук.

Чемпионат пройдет в Паттайе с 18 по 27 сентября. Будет разыгран комплект медалей в десяти весовых категориях. Турнир будет одним из лицензионных турниров перед Олимпиадой 2020 года в Японии.