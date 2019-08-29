Апелляционный комитет РФС согласился с запросом «Сочи» о сокращении срока дисквалификации защитника Ивана Миладиновича. Сербский футболист должен был пропустить четыре игры. Теперь же дисквалификация сокращена до трех игр.

Таким образом, 25-летний серб не сыграет в матче восьмого тура и сможет сыграть за команду игре девятого тура РПЛ с «Локомотивом».

Напомним, что столкновение Миладиновича и Чалова произошло в игре ЦСКА — «Сочи» на «ВЭБ-Арене» в добавленное ко второму тайму время. Миладинович угодил локтем в нос форварду ЦСКА и сломал тому нос.

Отметим, что главный арбитр встречи Виталий Мешков проигнорировал случившееся, в связи с чем представители ЦСКА подали жалобу на судейство в матче. Встреча завершилась со счетом 0:0.