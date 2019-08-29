Защитник «Тамбова» Седрик Гогуа стал игроком московского ЦСКА. Армейский клуб объявил об этом на своем официальном сайте. Футболист прошел медосмотр — стороны заключили сделку.

Отметим, что футболист уже два раза поменял клуб в текущее летнее трансферное окно — Гогуа присоединился к «Тамбову» 1 июля этого года.

Ранее Гогуа, агентом которого является Дмитрий Селюк, выступал в составе латвийского «Даугавпилса». В 2018 году Седрик был в структуре «СКА-Хабаровск».

В нынешнем сезоне РПЛ защитник сыграл за «Тамбов» пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и получил две желтые карточки.