Женская сборная России по волейболу добыла четвертую победу на чемпионате Европы. В игре пятого тура турнира в группе D команда Вадима Панкова разгромила хозяек Евро — команду Словакии. Встреча завершилась в трех партиях со сетом 3:0 (25:14, 25:9, 25:12).

До этого сборная Россия одержала три победы. В активе подопечных Панкова победы над командами Беларуси, Швейцарии и Испании и уступила сборной Германии (2:3).

Россиянки вышли в плей-офф, заняв второе место по итогам группового этапа. С 13 очками сборная России вышла в 1/8 финала турнира. Лидерство в группе D закрепили за собой немки, ни разу не капитулировавшие.

В первый раз в чемпионате Европы принимают участие 24 команды, а сам турнир проходит сразу в четырех странах.