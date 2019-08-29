Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко поведал, за кого из игроков в составе сборной России будет болеть на чемпионате мира в Китае.

Кириленко подчеркнул, что лично будет переживать за Виталия Фридзона, Никиту Курбанова, Андрея Воронцевича и Сергея Карасев — именно с этими игроками Кириленко выходил на площадку.

«Но, безусловно, и за других ребят тоже буду переживать. Очень порадовал прогресс Мотовилова, который великолепно проявил себя за последний месяц. Да все молодцы! Каждый из игроков вносит свою лепту в результат команды. Ключом к успешному выступлению нашей сборной в Китае должны стать поддержка друг друга и командная игра», — приводит слова Кириленко «Р-Спорт».

Кириленко отметил, что сейчас в Китае лидеров у сборной России нет. Чинонвник рассчитывает, что на турнире Россия покажет то, что все увидели в последнем матче против сборной Испании.