Чемпионы Универсиады-2019 Бетина Попова и Сергей Мозгов презентовали новый произвольный танец под песню группы Queen «Богемская рапсодия.» Кусочки программы были продемонстрированы на тренировке группы Анжелики Крыловой. Программа была показана по кусочкам на тренировке группы Анжелики Крыловой

По словам Мозгова, изначально пара хотела кататься под «Болеро», однако решили, что более мощно звучащая «Богемская Рапсодия», подойдет лучше.

«Сегодня не показали максимум. Потихонечку включаемся, экстренно дорабатываем некоторые моменты», — сказала Попова.

Бетина Попова и Сергей Мозгов. Богемская рапсодия pic.twitter.com/X8BjLiToUI — Лесик Константин (@kostyalesik) August 29, 2019

Напомним, что Попова и Мозгов в прошедшем сезоне заняли четвертое место на чемпионате России. Танцевальный дуэт занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Ранее фигуристы определились с музыкой для произвольного танца на новый сезон.