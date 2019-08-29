Главный тренер «Спартака» Олег Кононов определился с основным составом «Спартака» в домашней игре раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой». Старт красно-белых оказался ожидаемым, ведь в игре не могли принять участие Тилль и Джордан Ларссон.

В воротах сыграет Максименко. По краям обороны — справа Ещенко, слева Айртон. В центре защиты выйдут Жиго и Джикия. В центре поля Зобнин и Гулиев. В группе атаки появятся Шюррле, Мирзов, Бакаев и Понсе.

В запасе остались вратарь Ребров, защитники Кутепов, Рассказов, полузащитник Умяров, Ананидзе и Мельгарехо.

Напомним, в первом матче в Португалии «Спартак» уступил «Браге» со счетом 0:1.