«Спартак» договорился о переходе хавбека пражской «Славии» Алекса Крала. Владелец москвичей Леонид Федун потратит на нового опорника 11,5 миллионов евро. Крал станет второй продаже «Славии» по вырученным средствам за всю историю, уступая только переходу Томаша Росицкий в «Боруссию» в начале века.

Чешские СМИ сообщают, что вчерашний ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов c «Клужем» (1:0) был последним для Крала в составе «Славии». О его переходе в «Спартак» может быть объявлено в ближайшее время.

Крал, обладающий качественным дальним пасом, перебрался в «Славию» зимой 2019 года. В составе пражан футболист отыграл 29 матчей (один гол и две голевых передачи). На счету Крала два матча за сборную Чехии.